Названа улица России с самыми большими продажами недвижимости

Она находится в Краснодаре. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Про дома».

По информации экспертов, только в декабре 2023 года на улице Западный обход было совершенно сделок в общем объеме на 80 000 кв. м, что соответствует более чем 1,7 тыс. квартир.

В настоящее время на этой территории в продаже находится более 2 млн кв. м недвижимости.

При этом в Краснодаре общий объем строительства составляет 6,2 млн кв. м и более 50% от объема приходится на Западный обход – 3,5 млн кв. м. В локации одновременно присутствуют более 15 застройщиков.

Ранее стало известно, что сроки продажи недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге выросли на 42% и 60%. По итогам января 2024 года средний срок экспозиции квартиры на рынке недвижимости Москвы достиг отметки в 65,2 сут. За год – с января 2023 года по январь 2024 года средний срок продажи недвижимости в столице сократился на 12,17% или на 9 суток.

Аналогичный тренд отмечается и на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Так, здесь по итогам января 2024 года средний срок продажи недвижимости на рынке жилья достиг отметки в 89,14 сут., то есть фактически 3 месяца. За год – средний срок продажи жилья в Петербурге увеличился на 8,41% или на 6,92 сут.