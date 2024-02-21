Доверие россиян банковским вкладам растет

Показатели кредитного доверия и сберегательного поведения держатся на уровне прошлого года. Данные приводит ВЦИОМ.

Второе полугодие 2023 г. и начало 2024 г. знаменуется укреплением общественного доверия к банковской системе

Если в июне прошлого года не было даже намека на консенсус в отношении того, где хранить сбережения, то в последующие месяцы он явно наметился: доля считающих, что свободные деньги лучше положить в банк, стала стабильно превосходить долю сторонников противоположной точки зрения («деньги из банков лучше забрать» (38-47% vs. 26-33% в июле-декабре 2023 г.). В новом году россияне сохраняют приверженность своему мнению: в ходе январского опроса почти каждый второй ответил, что накопления лучше положить в банк (47%, + 8 п.п. с января 2023 г.), каждый четвертый – что там им не место (27%, -12 п.п.). Несмотря на положительную динамику, вопрос о том, что делать со сбережениями, у многих по-прежнему вызывает неопределенность – процент затруднившихся с ответом варьируется в течение последнего года от 22 до 29%.

Второй месяц подряд индекс доверия банковским вкладам держится на рекордно высоком за последний год уровне: 58 п. из 90 возможных (+8 п. с июня 2023 г.).

Россияне остаются верны принципам разумной экономии

Между «бегством от денег» и накоплением сбережений большинство отдают предпочтение последнему: в январе 59% ответили, что сейчас следует стараться накопить по максимуму, 29% – что лучше побыстрее потратить доходы, а свободные деньги – вложить. В сравнении с аналогичным периодом 2017-2021 гг. сберегательный настрой россиян не кажется впечатляющим. Так, в пандемию, обрушившую мировой рынок труда, тратить по минимуму считали разумным 66% наших сограждан (январь 2021 г.), а за год до этого показатель вовсе достигал 71%.

Таким образом, индекс сберегательного поведения на протяжении последнего года колебался в пределах 59-65 п., составив в январе 2024 г. 62 п. из максимальных 90. Даже предновогодние хлопоты не смогли испортить сберегательный настрой россиян – несмотря на значительный рост средних планируемых трат на празднование 2024 г., расчетный индекс в декабре 2023 г. составил 63 п.

Разумная экономия сопровождается некоторым ростом потребительского оптимизма в сравнении с январем прошлого года: в ходе последнего замера 28% назвали нынешнее время благоприятным для совершения крупных покупок, что на 5 п.п. превышает показатель аналогичного периода 2023 г. Доля заявивших обратное («скорее плохое время»), напротив, снизилась с января прошлого года с 56 до 48%.

Наиболее благоприятным периодом для серьезных приобретений за все время наблюдений (с 2009 г.) стало первое полугодие 2014 г. – таковым его назвал почти каждый второй опрошенный (47%), а расчетный индекс потребительского доверия составил рекордные 52 п. из возможных 90. Сегодня индекс хоть и уступает показателям десятилетней давности – 42 п., но держится на фоне прошлогодних показателей весьма уверенно.

В меньшей степени текущая экономическая ситуация благоприятствует взятию кредитов –подходящим временем для займов январь показался только 12%, или каждому восьмому, неподходящим – 69%

В январе 2023 г. пессимистов среди россиян было примерно столько же (72%), более ощутимый разрыв наблюдается в сравнении с январем 2022 г. (76%). В целом из четырех замеряемых показателей именно уровень кредитного доверия сильнее всего «просел» в позапрошлом году: удачным временем для кредитования весну 2022 г. называли только 4-6% россиян (vs. 15-16% весной 2021 г.).

Представления о ситуации в экономике не всегда отражаются на реальном финансовом поведении. Так, например, оценки привлекательности момента для взятия кредита не мешают росту кредитной активности: по данным ВЦИОМ, доля россиян, в семьях которых есть кредиты, выросла за последние десять лет (с 2013 по 2023 г.) с 26% до 46%. И это с учетом того, что 2013 год хорошим временем для взятия займов в среднем считали 25%, а 2023 год – только 14%.