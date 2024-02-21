Предложение японских автомобилей с пробегом снизилось на треть

Авто.ру Бизнес выяснил, как с августа 2023 года изменился рынок японских автомобилей с объёмом двигателя более 1,9 литра: за последние шесть месяцев общий рост цен составил до 20%, количество предложений по новым автомобилям сократилось на 6%, подержанных (от 1 до 3 лет) – на 31%.

После скачка цен в 5% на новые автомобили японских брендов в августе 2023 года средняя стоимость таких автомобилей продолжила незначительно повышаться и добавила ещё 5% к январю 2024 года. Количество предложений на рынке уменьшилось на 7%. Доля японских брендов среди всех новых автомобилей с аналогичным объемом мотора уменьшилась с 18% в августе 2023-го до 12% в январе 2024 года.

Среди подержанных автомобилей с пробегом от 1 до 3 лет скачок цен в августе составил 7%, а за все следующее полугодие цены увеличились еще на 12%. Количество предложений сократилось на 31%. Доля подержанных японских брендов среди всех автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра уменьшилась незначительно: с 24% в августе 2023 до 20% в январе 2024 года.

Новые автомобили

Количество объявлений о продаже новых автомобилей японских брендов с объёмом двигателя от 1,9 литра за полгода сократилось на 7%. Доля таких брендов от всех автомобилей с аналогичным объемом мотора уменьшилась и составила 12% в январе 2024-го к 18% в августе 2023 года.

В июле 2023 года средняя цена на новые авто японских брендов составляла 5 439 000 рублей. Уже в следующем месяце средняя цена поднялась на 5%, и такой же процент составила общая динамика роста цены за все следующее полугодие: в августе 2023 года средняя цена – 5 718 000 рублей, а в январе 2024 года – 5 981 000 рублей.

Больше всего в цене прибавил Toyota Land Cruiser Prado: если к концу первого полугодия его стоимость была 7 354 000 рублей, то к январю 2024 года цена была уже 8 965 000 рублей: рост составил около 22%. На столько же вырос Mitsubishi ASX: с 2 980 000 до 3 627 000 рублей. Mitsubishi Pajero прибавил 21%: c 4 026 000 в первом полугодии до 4 884 000 к концу второго полугодия.

Автомобили с пробегом от 1 до 3 лет

Количество объявлений о продаже автомобилей возрастом от 1 до 3 лет за полгода сократилось на 31%: с 4346 авто в августе 2023-го до 3011 в январе 2024 года. Их доля от всех автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра уменьшилась на 4 п.п.: с 24% в августе 2023 года до 20% в январе 2024 года.

По сравнению с июлем-2023 в августе того же года средняя цена на подержанные автомобили японских брендов возрастом от 1 до 3 лет увеличилась на 7%: с 4 080 000 до 4 377 000 рублей. А за полгода цена выросла ещё на 12% – до 4 889 000 рублей в январе-2024.

Как и в сегменте новых автомобилей, самой подорожавшей моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado: цена на него выросла на 16%, с 4 784 000 в первом полугодии до 5 546 000 рублей к январю 2024 года. Следом идут Toyota Camry (повышение на 12%: с 2 937 000 до 3 277 000 рублей) и Toyota Land Cruiser (подорожал на 11%: с 11 388 000 до 12 604 000 рублей). На 10% прибавил в цене автомобиль Mazda 6: с 2 748 000 до 3 036 000 рублей.