Где россияне будут покупать жилье в 2024 году?

Российский спрос на недвижимость за пределами страны в последние годы значительно изменился. Фокус внимания покупателей изменил направления. Эксперт рынка Юлия Щукина рассказала о том, какие страны в 2024 году будут в ТОПе российского спроса.

– В последнее время интересы российских инвесторов в сфере зарубежной недвижимости заметно расширились. В 2024 году ожидается повышенный спрос на объекты недвижимости в различных уголках мира. Особенно привлекательными становятся такие направления, как Азия, Америка и Африка. Европейские страны, такие как Болгария и Черногория, постепенно утрачивают свою популярность среди российских покупателей, – Юлия Щукина, основатель инвестиционной компании Edeluxe.

Однако Португалия привлекает внимание своими лояльными условиями предоставления ВНЖ, ПМЖ и золотых виз при покупке недвижимости. Также наблюдается интерес к Кипру, особенно к его южной части, где можно получить европейский паспорт. В Латинской Америке особый интерес вызывают Аргентина и другие страны региона.

Отдельно стоит отметить Майами. Этот город в США демонстрирует стабильный и сильный рост стоимости недвижимости на протяжении последних 10-20 лет, что делает его особенно привлекательным для инвестиций. Эти новые направления в приоритете у наших инвесторов.