В Иркутском районе растет количество очагов опасной болезни скота

Узелковый дерматит распространяется по Иркутскому району – болезнь выявлена в новых населенных пунктах, рассказали в администрации.

Один очаг зарегистрирован в деревне Усть-Куда, два – в деревне Горяшина, один – в деревне Лыловщина, еще один – на территории деревни Московщина, три – в селе Урик, в том числе в личных подсобных хозяйствах.

Во всех населенных пунктах, где выявлено опасное для животных заболевание, введен режим ЧС.

Кроме того, возможные очаги заражения могут находиться в деревнях Тайтурка, Тихонова Падь, Столбова, Грановщина, Куда, селе Хомутово. Взяты соответствующие пробы. Продолжаются работы по вакцинации животных.