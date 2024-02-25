Иркутские изделия из самоцветов представят на выставке в Москве

Выставка уникальных изделий из самоцветов откроется на стенде Иркутской области на ВДНХ в Москве 27 февраля, рассказали в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

На выставке «Россия» с 27 февраля будут представлены украшения и статуэтки из нефрита, чароита, лазурита, яшмы, жадеита, обсидиана – самых разных уникальных оттенков – с элементами из латуни и серебра. Все изделия выполнены в единственном экземпляре в технике художественной резьбы в твердом камне.

Фото правительства Иркутской области

Также будут организованы мастер-классы по созданию браслетов и кулонов из сибирских самоцветов.