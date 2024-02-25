Почти треть россиян считают, что дети сами должны покупают себе квартиры

Аналитики провели исследование и выяснили мнение россиян относительно покупки недвижимости своим детям. Результаты исследования опубликовал ЦИАН.

Большинство жителей России – 63 % – считают, что взрослые должны купить детям отдельное жилье или помочь с приобретением недвижимости.

Известно, что 22% опрошенных помогли или сейчас помогают детям купить собственное жилье. Еще треть собираются в будущем помочь в решении жилищного вопроса.

Более четверти опрошенных, 29%, заявили, что не планируют помогать детям с покупкой недвижимости. Свыше половины тех, кто не считает покупку жилья обязанностью родителей, объясняют это тем, что в детях важно воспитывать самостоятельность.