ФНС усиливает контроль за должниками

Служба потребовала от территориальных органов ежемесячно представлять данные о плательщиках с задолженностью по сборам свыше 50 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

Список будет формироваться ежемесячно, следует из документа. Под условия подпадают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, иностранные и бюджетные организации. При этом в перечне не будут отражаться должники, находящиеся в процедурах банкротства.

Налогоплательщиков могут исключить из списка, если они полностью или частично погасили долг, отмечается в письме. Другие основания – предоставление отсрочки (рассрочки) или миграция недоимщика (в этом случае на учет его ставит инспекция или управление ФНС принимающего региона).

Цель таких мер – контроль за своевременностью, полнотой и эффективностью взыскания долгов, подчеркивается в документе.

Вводимые меры нужны налоговым органам для оценки причин, которые привели к возникновению долга, сказали «Известиям» в пресс-службе ФНС. Кроме того, оценивается и необходимость предоставления недоимщикам господдержки, добавили там. В службе подчеркнули, что благодаря внедрению ЕНС уменьшилось число должников – на 1 млн юрлиц и 11 млн граждан.

Ранее стало известно, что в Иркутске осудят 32-летнего директора одной из клининговых компаний за неуплату налогов – в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СКР по региону.

По версии следствия, для уклонения от уплаты налогов предприниматель отразил в документах за 2020-2022 годы заведомо ложные сведения о фиктивных сделках по приобретению работ и услуг у ряда организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

Также обвиняемый не указал факты реализации работ и услуг в адрес заказчиков. Ущерб бюджету РФ составил более 60 млн рублей, который полностью не возмещен. Чтобы его компенсировать, на имущество обвиняемого наложен арест. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.