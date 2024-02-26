Очередную майнинг-ферму нашли энергетики в Иркутском районе

Жительница села Максимовщина заплатит за майнинг криптовалюты почти 110 тысяч рублей. Фотографии подключенного оборудования стали одним из вещественных доказательств. Энергетики подали в суд и доказали свою позицию.

Энергетикам написал обеспокоенный мужчина. Он обратил внимание, что на участке соседей постоянно что-то шумит и даже искрит. Инспектор «Иркутскэнергосбыта» выехал на место для осмотра электроустановки. На участке рядом с жилым домом стоял металлический контейнер, из которого доносился характерный гул. По просьбе проверяющего собственница его открыла – внутри находились 8 работающих машинок для добычи криптовалюты. Данные проверки были занесены в соответствующий акт, в последствии к ним прикреплен также анализ энергопотребления. За два месяца расход электроэнергии вырос в два раза по сравнению с установленной по договору мощностью.

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» направили документы в суд. На первое заседание ответчица не явилась, а позже уверяла, что акты проверок фальсифицированы. Эти доводы признаны необоснованными.

По решению Иркутского районного суда собственница участка в селе Максимовщина должна заплатить за потребленную электрическую энергию почти 110 тысяч рублей с учетом цели использования ресурса – коммерческой. Криптопредприниматель с этим заключением на согласилась и обратилась в областное ведомство, а потом направила кассационную жалобу. Однако, суды всех инстанций подтвердили позицию энергетиков.

Майнингом криптовалюты жители региона стали массово заниматься с 2019 года. Чаще всего для получения сверхприбыли люди размещают спецоборудование в так называемом бытовом секторе – домах, дачах, квартирах, на балконах, гаражах и т.д. Все это время энергетики ведут как разъяснительную работу с населением – об опасности этого вида деятельности в неприспособленных местах, так и претензионную.

«Иркутскэнергосбыт» направил в суды 1909 исков в отношении недобросовестных криптопредпринимателей более чем на 1 млрд рублей. Половину этой суммы «серые» майнеры уже должны вернуть в энергосистему по вступившим в силу решениям суда – таких документов 1169. В этих случаях суды встали на сторону энергетиков и обязали предприимчивых жителей заплатить за электроэнергию по соответствующему тарифу. Еще 584 иска сейчас находятся на рассмотрении.