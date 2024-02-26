Яков Гинзбург встретился с учениками ИНК-Класса в Усть-Куте

В Усть-Куте состоялась встреча генерального директора, председателя правления Иркутской нефтяной компании (ИНК) Якова Гинзбурга с учащимися профильного ИНК-Класса.

В ИНК-Классах в Усть-Куте на базе школы №9 учатся 50 человек – 10- и 11-классники. Одна из задач профильного обучения – помочь им выбрать будущую профессию и подготовиться к поступлению в вуз. Имея высшее нефтегазовое образование, молодые люди могут рассчитывать на трудоустройство в ИНК.

– Уверен, когда вы придете к нам, вас будет ждать множество новых интересных проектов. Когда-то компания начинала свою деятельность с добычи нефти, а сейчас занимается переработкой газа, строит Иркутский завод полимеров. В дальнейших планах – неорганическая химия, – отметил Яков Гинзбург.

Глава компании также рассказал о возможностях, которые ИНК предлагает для дополнительного обучения молодежи. Для школьников открыт бесплатный образовательный проект «Академия ИНК», в нем 7-11 классы получают новые знания и дополнительные баллы к ЕГЭ. Для студентов действуют оплачиваемые практики и стажировки, реализуется программа «Вуз-ИНК», участники которой совмещают учебу с работой.

Первые выпускники ИНК-Класса, которые сейчас учатся в вузах, уже прошли практику на производственных объектах компании и в офисе, а также зачислены с этого года в корпоративную группу Иркутского завода полимеров. По завершении обучения они получат два диплома: по основной специальности и о профессиональной переподготовке, а также удостоверения рабочих профессий — и будут трудоустроены в компанию.

– ИНК дает возможность школьникам развиваться, планировать своё будущее. Благодаря такому проекту как ИНК-Класс, ты чувствуешь себя увереннее, ощущаешь поддержку со стороны компании. Кроме изучения школьных предметов, мы выезжаем в Иркутск на сессии в ИРНИТУ, проходим там обучение, посещаем мероприятия компании, стройплощадку завода полимеров, и уже понимаем, где мы можем реализовать себя, – поделилась ученица Татьяна Кулакова.

Отдельно на встрече гендиректор ИНК рассказал школьникам о социальных проектах компании и ее роли в развитии Усть-Кутской территории. За 5 лет предприятие профинансировало социально-значимые мероприятия на сумму 1,5 млрд рублей. В прошлом году ИНК выступила инициатором создания мастер-плана для района. На первых этапах работы идет анализ проблемы всех сфер и разрабатываются пути решения – с учетом мнения горожан, бизнеса и органов власти.

В этом году ИНК также приступила к строительству первых домов нового микрорайона в Усть-Куте для будущих сотрудников Иркутского завода полимеров и их семей. На территории возведут два детских сада, школу, спорткомплекс и центр отдыха. Инфраструктура будет доступна для всех жителей.

– Приятно, что ребята интересуются нефтегазовой отраслью и работой в ИНК. Но самое главное – что они интересуются своим городом, где они могут жить и работать, развивая родной регион, – подвел итоги встречи глава ИНК.