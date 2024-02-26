Ингосстрах Банк увеличил ставки по вкладам до 16% годовых

С 21 февраля 2024 Ингосстрах Банк увеличивает доходность по вкладам «Карамель» и «Классический». Первый депозит ориентирован на новых вкладчиков и тех, кто не оформлял сберегательные продукты банка последние 3 месяца. Вклад «Классический» пользуется популярностью у действующих клиентов.

Основные изменения коснулись депозитов до одного года. Рост процентных ставок составит 0,2–1% в зависимости от типа вклада и конкретных сроков размещения денежных средств.

Наиболее выгодные условия предлагаются по депозитам на полгода и с выплатой процентов в конце срока. Максимальная доходность по вкладу «Карамель» будет составлять 16% годовых, по вкладу «Классический» – 14,7% годовых.

Дополнительная выгода в виде начисления ингорублей предусмотрена для вкладчиков, которые участвуют в программе лояльности «Ингосстрах Бонус». В рамках программы активные пользователи карт Ингосстрах Банка могут дополнительно получать за вклады до 1% годовых в виде ингорублей на свой бонусный счет.

Посмотреть подробные условия и подобрать подходящий сберегательный продукт можно в разделе «Вклады». Также напомним, что выгоднее оформлять вклады в приложении или интернет-банке: при оформлении в офисах ставки на 0,25% ниже.