Альфа-Банк – лидер российского рынка факторинга для клиентов МСП

Альфа-Банк занял первую строчку по сделкам в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) по результатам отчета Ассоциации факторинговых компаний по итогам 2023 года. Предприниматели получили 106 млрд факторингового финансирования от банка. Факторинговый портфель Альфа-Банка в сегменте МСП по итогам 2023 года составил 27 млрд рублей. Число активных клиентов увеличилось на 44%.

Совокупный факторинговый портфель Альфа-Банка по итогам 2023 года достиг 363 млрд рублей, что позволило банку занять 16% российского рынка факторинга. Всего за факторинговыми услугами обратились почти 1,5 тысячи клиентов, что на 41% больше результата прошлого года.

Доступность и скорость получения факторинговых услуг для МСП клиентов – одно из приоритетных направлений банка. Альфа-Банк постоянно работает над расширением продуктового предложения и оптимизацией клиентского пути.

«Клиенты хотят получать факторинговую поддержку от банка, и делать это быстро и удобно. Видим, что чем больше мы даём клиенту полезных онлайн-инструментов для получения финансирования, тем чаще он выбирает факторинговый лимит. Поэтому в 2023 году мы сосредоточили свои усилия на внедрении инструментов цифровых продаж и продвинутой скоринговой модели для установления лимита риска на дебиторов из любого сегмента. Также мы развивали сервис проактивного факторинга, позволяющий клиентам получать финансирование онлайн – без ожидания сверки данных по поставкам с покупателем. Сейчас 70% поставок финансируются именно так», – рассказал Леонид Култыгин, руководитель дирекции факторинга Альфа-Банка.