Примсоцбанк проводит акцию для держателей дебетовых карт.

С 01 по 31 марта 2024 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей дебетовых карт. Клиентам банка вернётся 15% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.



Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 26 февраля по 31 марта 2024, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «Выбери свой кэшбэк!».



Для клиентов банка доступны следующие категории:

• Кафе, рестораны и фастфуд – MCC 5812, 5814;

• Одежда и обувь – MCC 5137, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5931;

• Техника – MCC 5722, 5732;

• Красота – MCC 5977, 7230, 7297, 7298;

• Маркетплейсы – MCC 5300, 5262.



Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. Акция не распространяется на карты S7, карты жителя Хабаровского края и карты Мини-Офис Дебетовая.



Отметим, минимальная сумма кэшбэка составит 10 рублей, максимальная - 2000 рублей. Банк начислит кэшбэк за операции, проведенные с 01 по 31 марта 2024. Выплата кэшбэка произойдет до 16.04.2024.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный



Срок действия акции 01.03.2024 - 31.03.2024