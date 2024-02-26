Валютный контроль для бизнеса: что это и для чего он нужен?

Валютный контроль – это проверка денежной операции, проводимой между участниками внешнеэкономической деятельности. К таким операциям относятся любые денежные расчеты с иностранными гражданами/компаниями. Даже если расчеты с иностранными партнерами проводятся в российских рублях, такая операция попадает под валютный контроль, отмечают эксперты Солид Банка.

Данная проверка позволяет выявлять нелегальные операции. Законодательно этот процесс регулируется 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

В первую очередь валютный контроль выполняется Банком, через который проводится операция. Банк обязан проверить операции и передать информацию регулятору. Информация передается вышестоящим органам, где ключевой орган регулирования – Банк России.

Операции, попадающие по валютный контроль:

- расчеты между резидентами РФ в иностранной валюте;

- расчеты между нерезидентами в рублях;

- расчеты между резидентом и нерезидентом РФ в рублях/иностранной валюте;

- любые поступления ценных бумаг/иностранной валюты в РФ.

Для чего нужен валютный контроль?

Данная мера необходима для того, чтобы отслеживать и выявлять нелегальные валютные операции, а также для того, чтобы предотвратить нелегальный отток денежных средств из России.

Контракты бизнеса на крупные суммы ставятся на особый учет: от 10 млн рублей в случае экспортного контракта, от 3 млн рублей – импортного.

Виды:

- предварительный контроль – проводится до выполнения операции, это дополнительная услуга, которой может воспользоваться клиент по желанию. На этом этапе Банк проверяет документы, контракт, нюансы сделки, при выявлении юридических отклонений – оперативно сообщает клиенту для их устранения. Такую услугу бизнесу оказывает и Солид Банк. Подробнее здесь.

- текущий контроль – проводится уже при расчетах. Банк проверяет документы и может отклонить финансовую операцию, если найдет несоответствия нормам закона. Пока идет проверка входящего платежа, деньги хранятся на транзитном счете. При исходящих платежах деньги остаются на расчетном счете. На этом этапе происходит и таможенный контроль, который также предусмотрен законом.

- последующий – Банк отчитывается перед контролирующими органами, сопоставляет все документы и информацию, которые подтверждают, что переводы средств совершены законно, а обязательства по контрактам выполнены.

Чем грозит нарушение валютного контроля?

Банки особо строго следят за соблюдением требований валютного контроля своими клиентами. Если Банк зафиксирует нарушение, он обязан сообщить о нем в Банк России. Ведомство проверит данные и передаст их в ФНС, которая накладывает штрафы на нарушителей.

Причиной штрафа может стать:

- нарушение валютного законодательства,

- отсутствие документов в обозначенные сроки;

- ошибки в оформлении документации;

- отсутствие уведомления об изменениях в контакте и т.д.

Валютное законодательство довольно сложное, разобраться со всех нюансах может быть тяжело. Чтобы уберечь свой бизнес от штрафов и нарушений законодательства, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Солид Банк предлагает различные услуги для участников ВЭД, включая валютный контроль, конверсионные операции, консультирование по валютному законодательству и т.д. Наши клиенты получают возможность ставить контракты (кредитные договоры) на учет и предоставлять документы по валютному контролю дистанционно, общаясь со специалистами в режиме реального времени.

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