Компании все реже предлагают персоналу работать на удаленке

Сотрудники на удаленке сейчас есть только в каждой третьей компании. В прошлом году предприятий и организаций, где работали дистанционные сотрудники, было больше: 40% в марте и 37% в декабре. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

Компании из регионов чуть чаще привлекают сотрудников на удаленку, чем работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга (34, 31 и 29% соответственно). Впрочем, доля сотрудников на удаленке невелика: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на дистанционной занятости оставляют программистов, бухгалтеров и специалистов по продажам.

Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 4% компаний. Полгода назад в каждой одиннадцатой компании трудились удаленные сотрудники, проживающие за границей.