6,8 тыс. квартир стоимостью дороже 100 млн рублей продается в России

Эксперты компании Skolkovo Realty – ведущей брокерской компании на рынке высокобюджетной недвижимости – проанализировали предложение квартир и апартаментов стоимостью свыше 100 млн рублей в России.

В феврале 2024 года на рынках недвижимости 18 крупнейших городов России продается 6787 квартир и апартаментов стоимостью выше 100 млн рублей. С июля прошлого года объем такого предложения увеличился на 6,12%. В абсолютных цифрах продолжения выросло на 392 единицы.

Наиболее значительный выбор объектов недвижимости стоимостью выше 100 млн рублей в феврале 2024 года представлен в Москве. Сейчас в столице продаётся 5892 подобных лота, что составляет 86,8% от общего числа предложений по стране.

С июля 2023 года по февраль 2024 года объем предложения квартир и апартаментов стоимостью свыше 100 млн рублей в столице вырос на 7,08% или на 390 объектов.

На данный момент основной объём предложения в этом ценовом сегменте сосредоточен на вторичном рынке Москвы. В этом формате объектов продаётся 4432 лота стоимостью выше 100 млн рублей. На первичном рынке Москвы продаётся 1461 объект.

В феврале 2024 года квартиры и апартаменты стоимостью выше 100 млн рублей представлены в 10 из 18 исследуемых городов России. Вторую строчку по объёму предложения в этом ценовом сегменте занимает Сочи, где продаётся 446 подобных лотов. Третью строчку занимает Санкт-Петербург с 421 лотом. Так, с июля 2023 года в Сочи объем предложения вырос на 2 единицы, а в Петербурге сократился на 2 единицы.

Значительный рост количества квартир стоимостью свыше 100 млн рублей был отмечен в Екатеринбурге. Здесь объем предложения с июля 2023 года по февраль 2024 году увеличился с 2 до 6 единиц.

Помимо указанных городов, предложения квартир и апартаментов стоимостью выше 100 млн рублей в феврале 2024 года продаются в Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Калининграде.