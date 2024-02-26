Производителей и поставщиков товаров из Иркутска приглашают принять участие в IV Неделе закупок сетей на Неве

В Санкт-Петербурге 13 и 14 июня пройдет IV Неделя закупок сетей на Неве и Международная выставка продуктов питания и непродовольственных товаров для сетевой розницы и HoReCa – Neva Buyers Week.

Мероприятие позволит установить прямые деловые контакты между поставщиками потребительских товаров и розничными сетями со всей России и стран ЕАЭС.

Ключевыми событиями программы станут двухдневный форум, направленный на подготовку к работе с розничными сетями, и Центр закупок сетей – прямые переговоры о поставках продукции в сети со всей России, а также зарубежные страны в рамках экспортной программы (Казахстан, Армения, Белоруссия, Китай и другие).

Для региональных делегаций в программе предусмотрены заседания, сессии и культурная программа.

Выставка пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, а также Ассоциации компаний розничной торговли, Союза независимых сетей России, Ассоциации «Руспродсоюз» и других.

Подробная информация размещена на официальном сайте.