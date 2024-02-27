Женщины в Иркутске готовы раньше выйти из декрета, но им не предлагают гибкий график

С 2024 года родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года, даже если выйдут на работу на полный день. Служба исследований hh.ru выяснила, готовы ли женщины выходить на работу до окончания декретного отпуска на таких условиях.

В целом по России 42% опрошенных женщин, имеющих ребенка до 1,5 лет, готовы выйти на работу до окончания декретного отпуска, при условии сохранения выплат пособия по уходу за ребенком. Среди респондентов из Сибирского ФО, в том числе Иркутской области, таких еще больше – 49%.

Интересно, что в более взрослых возрастных группах готовность вернуться к работе выше: 43% среди тех, кому сейчас 35 – 44 года. При этом в возрастной группе 25 - 34 года эта готовность несколько меньше – 39%.

Большинство опрошенных предпочли бы выйти из декрета на гибкий рабочий график (77%), но лишь 27% подтвердили, что работодатель может предложить им такой режим работы. Еще 64% хотели бы трудиться на «удаленке», но только 47% могут рассчитывать на нее в реальности.

31% россиянок ответили, что возможность сохранения пособия не стимулирует их выйти на работу раньше, в Сибири 29% опрошенных придерживаются такого же мнения. Оставшиеся затруднились дать ответ: в целом по России таких 27%, в Сибирском ФО – 23%.

Среди тех, кто подтвердил готовность выйти на работу в связи с новыми правилами, чаще всего в качестве основной мотивации называли материальную необходимость (78%), желание развивать карьеру (66%), сохранение связей и рабочих отношений с коллективом (31%). Реже всего в качестве причины указывали требование работодателя или супруга (по 3%).

Те, кто не готов вернуться к работе даже при условии сохранения пособия, чаще всего объясняли это желанием посвятить весь период декрета ребенку (68%), недостаточность предложенной материальной поддержки (33%), при этом 13% выбрали вариант «другое», и самый популярный ответ, который давали сами респонденты – не с кем оставить ребенка.