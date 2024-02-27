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Лимит ИТ-ипотеки увеличат до 700 млрд рублей

Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 млрд рублей – до 700 млрд рублей. Об этом сообщили в Минцифры.

Сейчас он составляет 500 млрд рублей, что уже позволяет получить эту меру поддержки 50 тыс. ИТ-специалистов. Благодаря увеличению общего лимита получится дополнительно поддержать не менее 15 тыс. айтишников.

Банками получено 167 тыс. заявок от ИТ-специалистов.

Всего выдано 51,1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 447 млрд рублей. В прошлом году правила программы упростили: расширили возрастные рамки и снизили необходимый уровень дохода, для сотрудников младше 35 лет требования к зарплате отменили полностью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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