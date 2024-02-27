Сроки продажи квартир в России выросли в полтора раза

С 92 до 138 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

«Рост ипотечных ставок по стандартным программам на готовое жилье начал увеличивать сроки продажи квартир на вторичном рынке. С одной стороны, покупателей из-за снизившейся доступности ипотечного кредитования стало меньше на 15–20%, с другой – те, что сейчас находятся в поиске квартиры, стали смотреть значительно больше вариантов в надежде найти объект с максимальным дисконтом», – отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По его словам, по итогам первого полугодия сроки продажи квартир могут вырасти еще на 15-20%, в том числе за счет постепенного увеличения объема предложения на рынке вторичного жилья.

Ранее эксперты рассказали, что рынок недвижимости в 2024 году ждет охлаждение. Причина в повышении процентной ставки ЦБ и, как следствие, ставки по ипотеке. В последние месяцы 2023 года покупатели старались оформить кредиты по ранее одобренным условиям, в начале этого года сроки старых одобрений истекут, и рынком начнут править более высокие ипотечные ставки.

К тому же ужесточаются условия по льготным программам. Уже повышен первый взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, некоторые банки, например, Сбер, начали взимать с застройщиков комиссию за оформление льготных ипотек. Многие семьи, рассчитывавшие на кредитные средства, будут вынуждены отложить покупку или снизить требования к жилью.