РСХБ рассказал студентам Иркутского аграрного техникума, как построить карьеру в АПК

Найти стажировку, обучающие курсы или работу сфере агропромышленного комплекса - об этих и других возможностях платформы «Я в Агро» учащимся Иркутского аграрного техникума рассказала директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова в рамках карьерно-образовательного проекта «День РСХБ».

Она отметила, что банк создал бесплатную платформу для школьников, учащихся техникумов, студентов и всех, кто хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством. Интернет-площадка позволяет вне зависимости от места жительства быстро выстраивать образовательный процесс и получать доступ к видео-урокам крупных отраслевых ученых или представителей бизнеса. На платформе можно найти более 130 уникальных курсов для повышения квалификации и развития навыков. Для абитуриентов доступна информация о 90 аграрных вузах и образовательных учреждениях с возможностью выбора направления обучения. Платформа также помогает с трудоустройством выпускников. В настоящее время не ней зарегистрировано более 2 тысяч предприятий АПК, которые разместили для молодых специалистов 19,5 тысяч вакансий.

Говоря о профессии агрария, Наталья Баркова развеяла миф о том, что работа в сфере сельского хозяйства - это высокие физические нагрузки при низкой зарплате. По данным платформы в топ-5 наиболее востребованных позиций входят такие профессии как тракторист, ветеринар, оператор, агроном и водитель, а уровень оплаты превышает средний по стране в 2-2,5 раза. Руководитель регионального банка предложила следующую встречу провести на роботизированной молочной ферме в селе Хомутово Иркутского района, где можно наглядно увидеть новейшие автоматизированные технологии.

Большое внимание в лекции Наталья Баркова уделила упорству, стремлению к саморазвитию и мотивации в достижении цели.

«Агробизнес сейчас - это автоматизированные технологии, достойные условия труда и интересные перспективы. На цифровой площадке банка можно вырасти, найти работу мечты, запустить свой проект и вдохновиться историями успеха. Достаточно здесь и сейчас начать делать, не откладывать потом и не ждать, когда кто-то сделает за вас. Ну а Россельхозбанк всегда поддержит ваши карьерные начинания», - мотивировала учащихся на успех Наталья Баркова.