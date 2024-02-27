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Россельхозбанк повысил ставки по вкладу в юанях до 4,5%

Россельхозбанк повышает ставки по вкладу «Доходный» в юанях до 4,5% годовых. Такие условия будут действовать для физических лиц, открывших вклад в китайской валюте с 26 февраля 2024 года.

Процентная ставка варьируется в зависимости от выбора срока размещения. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 1 000 юаней, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 300 юаней. Максимальная сумма не ограничена.

Выплата процентов может осуществляться как ежемесячно, так и по окончанию срока размещения. Расчётные операции по вкладу не предусмотрены. Повышенные процентные ставки по вкладу "Доходный" в китайских юанях действуют на следующие сроки размещения при выборе выплаты процентов в конце срока вклада:

  • 3 месяца (максимальная ставка составит 3,0%);
  • 6 месяцев (максимальная ставка составит 4,0%);
  • 9 месяцев (максимальная ставка составит 4,25%);
  • 1 год и 1 год 1 месяц (максимальная ставка составит 4,5%).

Открыть вклад можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном приложении «Берегу», количество дополнительных взносов не ограничено.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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