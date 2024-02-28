+25% за три дня: аналитики объяснили причину аномального роста акций ЛСР

Акции ЛСР во вторник, 27 февраля, выросли на 10%, за последние три дня – на 25%. Движение проходит без явных корпоративных новостей со стороны эмитента, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. Сейчас акции застройщика торгуются на уровне 966 рублей.

– Котировки акций ЛСР пошли вверх еще в конце прошлой недели, когда казалось бы рынок находился в предвкушении новых санкций, – поясняют эксперты БКС. – Под блокирующие санкции США попал один из основных конкурентов — ПИК. Однако акции ПИКа недолго пребывали в минусе на этих новостях и сейчас торгуются выше закрытия прошлой недели.

Аналитики считают, что выраженного негативного эффекта от новых санкций не будет. При этом прошлый год стал рекордным по объемам продаж для всех публичных застройщиков. Так, ЛСР продала 1 млн кв. м на 216 млрд руб., рост составил 132% г/г. Дивиденды прогнозируются на уровне 78 руб. на акцию, что по текущей цене составляет 8,1% дивдоходности.

– Усиление спроса на акции ЛСР в последние два дня могло возникнуть на фоне обновления максимумов, подкрепляемых вовлечением массовой группы розничных инвесторов и закрытия коротких позиций. Отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2023 г. была опубликована еще в октябре и для рынка — не новость. С учетом такой волатильности можно сказать, что цена в шаге от круглой отметки в 1000 руб. Если никаких новостей в ближайшее время не появится, рост может быстро захлебнуться и смениться коррекцией, – резюмируют аналитики.