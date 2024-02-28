+25% за три дня: аналитики объяснили причину аномального роста акций ЛСР

Акции ЛСР во вторник, 27 февраля, выросли на 10%, за последние три дня – на 25%. Движение проходит без явных корпоративных новостей со стороны эмитента, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. Сейчас акции застройщика торгуются на уровне 966 рублей.
– Котировки акций ЛСР пошли вверх еще в конце прошлой недели, когда казалось бы рынок находился в предвкушении новых санкций, – поясняют эксперты БКС. – Под блокирующие санкции США попал один из основных конкурентов — ПИК. Однако акции ПИКа недолго пребывали в минусе на этих новостях и сейчас торгуются выше закрытия прошлой недели.
Читайте также:
Аналитики считают, что выраженного негативного эффекта от новых санкций не будет. При этом прошлый год стал рекордным по объемам продаж для всех публичных застройщиков. Так, ЛСР продала 1 млн кв. м на 216 млрд руб., рост составил 132% г/г. Дивиденды прогнозируются на уровне 78 руб. на акцию, что по текущей цене составляет 8,1% дивдоходности.
– Усиление спроса на акции ЛСР в последние два дня могло возникнуть на фоне обновления максимумов, подкрепляемых вовлечением массовой группы розничных инвесторов и закрытия коротких позиций. Отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2023 г. была опубликована еще в октябре и для рынка — не новость. С учетом такой волатильности можно сказать, что цена в шаге от круглой отметки в 1000 руб. Если никаких новостей в ближайшее время не появится, рост может быстро захлебнуться и смениться коррекцией, – резюмируют аналитики.