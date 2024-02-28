Скидку на обучение в вузах предложили давать детям из многодетных семей

Поправки к закону «Об образовании в Российской Федерации» подготовила ЛДПР. Об этом узнали «Известия».

Как говорится в пояснительной записке, сейчас у родителей, которые воспитывают трех и более детей, нет льгот, предусматривающих получение высшего образования – ни на федеральном, ни на региональном уровне. Вузы не предоставляют их таким студентам, несмотря на то что «цены на обучение остаются высокими».

«Между тем многодетные семьи несут финансовые затраты на оплату ЖКХ, налогов и жизненно необходимых товаров. Соответственно, получение высшего образования детьми в таких семьях требует еще больше затрат, которые не всегда представляются возможными», – поясняется в тексте.

При этом, добавляют авторы, многодетные семьи оказывают большую помощь в решении демографической проблемы в стране. Оказание им поддержки заодно выступает мерой по профилактике проблем, связанных с низкой рождаемостью.

«Законопроектом предлагается предоставить право на квоту детям из семей, воспитывающих от трех и более детей, на обучение в вузах по программам бакалавриата и специалитета на оплату в размере 50% при условии успешного прохождения вступительных испытаний», – говорится в документе.

Ранее стало известно, что дружба с однокурсниками помогает иркутянам в карьере. Общение с однокурсниками поддерживают 6 из 10 выпускников вузов. Встречи выпускников альма-матер посещают 34%.

Дружеские отношения с однокурсниками нередко приносят пользу: 18% иркутян, задействовав эти связи, устраивались на работу, 24% сами помогали найти работу однокурсникам. Чаще всего поддерживают общение, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных отделений вузов.

За помощью в трудоустройстве выгоднее обращаться к однокурсникам-мужчинам: 27% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 22%.