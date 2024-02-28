Цены на «малогабаритки» выросли на 5%

Квартиры до 25 м2 подорожали на 5% – до 3,4 млн рублей на вторичном рынке и до 4,6 млн рублей на первичном. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные платформы «Авито Недвижимость».

По информации аналитиков, самые дорогие такие объекты на вторичном рынке расположены в Сочи (6,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,7 млн рублей), Москве (4,35 млн рублей) и Симферополе (4,2 млн рублей). Наиболее доступные квартиры — в Ульяновске (1,4 млн рублей) и Красноярске (1,7 млн рублей).

Эксперты отметили, что предложение компактного жилья на вторичном рынке по стране сократилось на 18%, а на первичном, наоборот, увеличилось на треть.

Ранее эксперты рассказали, что рынок недвижимости в 2024 году ждет охлаждение. Причина в повышении процентной ставки ЦБ и, как следствие, ставки по ипотеке. В последние месяцы 2023 года покупатели старались оформить кредиты по ранее одобренным условиям, в начале этого года сроки старых одобрений истекут, и рынком начнут править более высокие ипотечные ставки.