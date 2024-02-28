Иркутская область входит в топ регионов по числу клиентов-предпринимателей ВТБ

К концу 2026 года ВТБ планирует увеличить число клиентов малого и среднего бизнеса в 1,5 раза. С таким заявлением выступил президента – председателя правления банка Денис Бортников в рамках Стратегической недели ВТБ.

За последние пять лет ВТБ нарастил число компаний малого и среднего бизнеса на обслуживании в 2,5 раза. Услугами банка пользуются уже 1,3 млн клиентов-предпринимателей и компаний. Это каждый третий действующий бизнес в России.

Треть клиентов работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В топ-10 других регионов по количеству клиентов входят Краснодарский край, Тюменская, Новосибирская области, Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, Красноярский край и Самарская область. Чаще всего клиенты банка ведут бизнес в оптовой и розничной торговле, различных отраслях промышленности и в сфере транспорта. Более 90% работают на рынке не первый год, остальные запустили свое дело в 2023 году.

ВТБ продолжит активную работу во всех клиентских сегментах – от самозанятых и ИП (их доля составляет более 50% в общем количестве), до крупнейших компаний среднего бизнеса. Банк нацелен на построение долгосрочных отношений с предпринимателями, независимо от масштаба деятельности.

«Поддержка среднего и малого бизнеса является приоритетом ВТБ, и эта стратегия показала свою эффективность в условиях стабильности и экономической неопределенности. Банк планирует предложить клиентам новые стандарты отношений и обслуживания в рамках нового стратегического цикла», − отметил Денис Бортников.

ВТБ активно инвестирует в развитие омниканального обслуживания для малого и среднего бизнеса, обеспечивая доступ ко всем стандартным продуктам онлайн.