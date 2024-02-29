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Деды Морозы из разных уголков России и мира приедут на Байкал

Пятый юбилейный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» состоится в Иркутской области. Мероприятие пройдет в рамках «Зимниады-2024», рассказали в правительстве Приангарья.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Главным распорядителем фестиваля является Байкальский Дед Мороз. Почетными гостями станут Российская Снегурочка из  Костромы, Белорусский Дед Мороз, Владыка холода – Чысхаан из Якутии, Морозко из Мурманской области, Тол Бабай, Лымы Ныл, Обыда из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана, Урал Мороз и Весна Красна из Свердловской область, Саган Убген из Бурятии.

В рамках фестиваля состоятся спортивные, развлекательные, познавательные мероприятия, например, открытые соревнования по лыжным гонкам и футбольные состязания. Сам фестиваль начнется представлением зимних волшебников России и зарубежья, выступлениями творческих коллективов, показом дизайнерской коллекции «Ангелы Байкала».

Также ожидаются соревнования по скандинавской ходьбе и подледному лову, хоровод и ряд других событий.

Мероприятия запланированы 2 марта в Слюдянке, 3 марта в поселке Листвянка и городе Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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