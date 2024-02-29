Власти Иркутска расторгнут контракт с компанией, сорвавшей строительство школы на Багратиона

Администрация Иркутска расторгнет контракт на строительство школы на улице Багратиона. В настоящее время идут судебные разбирательства, рассказали в мэрии.

«Это связано с недобросовестностью подрядчика. Напомним, муниципальный контракт на строительство общеобразовательного учреждения на улице Багратиона в Иркутске на 1275 мест был подписан 25 мая 2021 года со сроком исполнения до конца 2022-го, но до настоящего времени строительная готовность составляет только 30 %», – сообщили в администрации.

Там также добавили, что власти ставят перед собой задачу достроить учебное заведение в максимально короткие сроки. Для этого планируется заключить контракт с новой компанией.