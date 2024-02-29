Названы главные риски покупки жилья за пределами России

Российские покупатели с недавних пор достаточно активны на рынках недвижимости других стран. При этом сейчас на нашего покупателя ориентированы сразу несколько мест, где покупка кажется не очень безопасной. Об этом рассказала Юлия Щукина, основатель инвестиционной компании Edeluxe.

– По моему мнению, приобретение недвижимости на Северном Кипре, который сейчас активно продвигается, представляет существенные риски. Этот регион, несмотря на свою привлекательность, имеет некоторые значительные недостатки. Во-первых, Северный Кипр является непризнанным государством, что само по себе создает неопределенность. Однако более серьезным фактором является то, что здесь могут отобрать недвижимость за просрочку оплаты рассрочки. Это означает, что необходимо внимательно изучать каждый договор и учитывать риски, связанные с возможностью потерять первоначальный взнос и проценты при прекращении договора, – говорит эксперт.

Также стоит учитывать, что агентские комиссии на Северном Кипре могут достигать до 25%, что сказывается на качестве жилья и увеличивает риски для инвесторов.

Что касается стран Средней Азии, таких как Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан, то здесь риски приобретения недвижимости сравнительно невелики. Однако стоит отметить, что для покупки недвижимости в Казахстане требуется наличие вида на жительство. В целом, эти страны представляют собой относительно безопасные варианты для инвестирования.

Грузия представляет смешанный образ. Политической нестабильности могут повлиять на рынок недвижимости, однако многие инвесторы продолжают видеть Грузию как перспективное место для инвестиций.

В целом, при покупке недвижимости российским гражданам стоит избегать стран с недружественной политикой и теми, где существует риск потерять свои средства. Также следует оценивать рынок каждой конкретной страны и учитывать возможные политические и экономические риски.