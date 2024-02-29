Россияне активно скупают жилье на Бали

Эксперты международного агентства недвижимости Ageeva Real Estate проанализировали российский спрос на покупку недвижимости на индонезийском острове Бали. В начале года зафиксирован рекордный спрос.

В январе 2024 года российский спрос на покупку недвижимости на индонезийском острове Бали увеличился на 47,2% относительно предыдущего месяца. Этот рост в рамках ежемесячной динамики стал рекордным за последние годы.

Несмотря на значительный рост, в январе нынешнего года интерес россиян к недвижимости на Бали оказался на 37,59% ниже, чем в январе 2023 года и на 22,48% ниже, чем в январе 2022 года.

В начале нынешнего года основная доля российского спроса на покупку недвижимости на Бали приходится на несколько крупнейших городов. Так, лидером является Москва. Доля запросов из российской столицы в январе – феврале 2024 года составила 24,83%.

Вторую строчку занимает Санкт-Петербург. Доля запросов из этого города на покупку недвижимости на Бали составила 4,81%.

Замкнул ТОП-3 Краснодар. Доля запросов из столицы Краснодарского края в январе – феврале 2024 года составила 2%.

«Большим спросом пользуются объекты с близким сроком сдачи возле океана и пляжей, стоимостью до 200 тыс. долларов. Популярны как апартаменты, так и виллы и таунхаусы, главное, чтобы объект был расположен в современном закрытом комьюнити с инфраструктурой. На это обращают большое внимание. Самыми интересными локациями для российских инвесторов в начале этого года стали Чангу и полуостров Букит», – отметила основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева.

По словам эксперта, в 80% случаев клиентов интересует инвестиционная покупка, но стоит понимать, что в большой части случаев покупают для себя те люди, которые уже живут на Бали – переехали, сняли жилье, осмотрелись, выбрали для себя локацию и уже на месте подбирают конкретный лот. Они могут не попадать в статистику агентств. Дистанционные же покупки из России, конечно, будут скорее связаны с вложением денег, а не проживанием.

«Некоторые застройщики, особенно если это изначально российские девелоперы, действительно предлагают возможность оплатить покупку рублями в России. Это удобно, но представляет собой не массовое явление, а частные случаи. Клиенты интересуются ценами в рублях, так-как, во-первых, капитал на покупку, скорее всего, также хранится в рублях, и так просто удобнее сопоставлять цены и свои возможности. Второй момент – объявления на сайтах недвижимости размещаются именно с рублевыми ценами. А уже затем, при оплате, сумма переводится по курсу в местную валюту или доллары. Что касается технических трудностей покупки и оплаты недвижимости на Бали, то их немного. Абсолютно все можно сделать удалённо, и даже получить готовую недвижимость и сдать её в аренду можно, не приезжая в страну, просто оформив доверенность на своего агента. Индонезия – дружественная страна, так что перевод денег туда возможен через банки, еще подключенные к SWIFT (их немного, но они есть), через третьи страны, через криптовалюту и наличные. Застройщики в этом плане подходят к покупателям из России достаточно гибко и, понимая наши трудности с оплатой за рубежом, предлагают разные варианты», – резюмировала Татьяна Агеева.