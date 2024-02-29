Единая набережная в Иркутске: мэрия назвала сроки берегоукрепления Ангары

Концепцию единой городской набережной в Иркутске презентовали еще в 2021 году, однако только сейчас стали известны сроки берегоукрепления Ангары. По сообщению пресс-службы мэрии, произойдёт это не раньше 2026-2028 г.





Напомним, по проекту, единая городская набережная должна объединить в прогулочную зону шесть участков: от плотины до бульвара Постышева, от бульвара до развязки Академического моста, бульвар Гагарина, Цесовскую набережную, Нижнюю Набережную, отрезок от Московских ворот до устья Ушаковки. Большой проект единой набережной разбили на несколько подпроектов, чтобы иметь возможность получить финансирование. Вопросы берегоукрепления – капиталоёмкая тема и без федерального финансирования региону будет сложно обойтись.

Как уточняет пресс-служба мэрии, Совет Федерации рекомендовал мэрии Иркутска реализовать берегоукрепление пока двух участков: от плотины ГЭС до бульвара Постышева и от Глазковского моста до мемориала «Вечный огонь».

В настоящий момент заключен контракт на проектно-изыскательные работы по участку в Октябрьском округе. Срок выполнения работ уже истек, но разработка ПСД практически завершена и будет направлена для проведения экспертизы. Реализация мероприятий запланирована с 2026 года до 2028 года с берегоукреплением и благоустройством.

По участку у реки в Правобережном округе, примыкающему к уже выполненному берегоукреплению, заключен контракт еще в 2021 году. проектировщик не выдержал срок из-за сложностей с прохождением экспертизы. В настоящее время все замечания устранены. В ближайшее время ожидается получение положительного заключения. Мероприятие по берегоукреплению запланировано на 2027 год.

Чтобы регион и федерация выделили финансирование, администрация города планирует направить в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заявку на получение субсидии. Предварительная стоимость проекта берегоукрепления составляет 1,3 млрд рублей. При согласовании выделения средств, работы можно будет начать в 2025 году. Евгений Харитонов, заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике мэрии, уточнил, что компания Эн+ готова профинансировать проектные работы по благоустройству и дорожно-уличной сети участка набережной. Это будет продолжение существующей двухъярусной набережной со шпунтовыми вертикальными стенками в воде.

Эксперты убеждены, единая набережная городу, который стоит на реке, остро необходима. Это будет востребовано не только горожанами и туристами, но и малым бизнесом, потому что открытая зона для постоянного отдыха иркутян, общественного питания – это то, чего сейчас Иркутску не хватает. Кроме того, появление единой набережной даст городу возможность развиваться, привлекать бизнес, частных инвесторов.