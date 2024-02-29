Самый дешевый новый дом в Симферополе продается за 7 млн рублей

Эксперты строительной компании «Домус» проанализировали предложение частных домов Крыма, которые были построены после 2022 года. На данный момент предложения есть только в 8 из 16 городов.

В феврале 2024 года на рынке частных домов Крыма, построенных после 2022 года, продается 68 лотов. Такой объем предложения зафиксирован в 16 городах полуострова.

На данный момент самый широкий выбор новых домов, находящихся в продаже, зафиксирован в Симферополе. Здесь сейчас на продажу выставлено 20 объектов.

Самый дешёвый объект в столице региона сейчас продается за 6,7 млн рублей. В рамках этого бюджета можно приобрести объект площадью 70 кв. м. Помимо самого дома, новый владелец получит участок площадью 3 сотки.

На втором месте по объему предложения частных домов, которые были построены начиная с 2022 года, расположился Ялта. В этой локации на продажу выставлено 19 объектов. При этом самый бюджетный объект оценивается в 23,9 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести особняк площадью 305 кв. м., к которому прилагается земельный участок в 6 соток.

Эксперты строительной компании «Домус» отмечают, что в феврале 2024 года предложение домов, построенных с 2022 года в Крыму, сейчас предлагаются в 8 городах региона. Помимо Симферополя и Ялты, предложения также можно найти в Алупке, Алуште, Евпатории, Керчи, Судаке и в Феодосии.