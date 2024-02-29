Ввод жилья в Иркутской области в январе вырос на 81%

В январе 2023 года введено в строй жилье общей площадью 162,4 тыс. кв. м, на 81,7% больше, чем год назад. Данные приводит Иркутскстат.

Значительный рост (в 2,9 раза) отмечен в городской местности, на эти территории приходится 32,5% общего ввода. Активно продолжают строиться дома и в сельских населенных пунктах (рост на 53,8%).

Основная доля введенной площади (89%) приходится на индивидуальных застройщиков, при этом в январе активизировались и организации – объем построенного ими жилья увеличился в 8,5 раз.

За январь 2024 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 11,5 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 1158 зданий, из них 22 нежилых (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).