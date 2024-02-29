«Ютэйр» по соглашению с ИНК запускает рейсы из Иркутска в Усть-Кут

Первый рейс состоится уже 31 марта. Ранее «Ютэйр» заключил с Иркутской нефтяной компанией (ИНК) договор о чартерных перевозках по маршруту Иркутск–Усть-Кут–Иркутск.

Летать по новому маршруту будут комфортабельные самолеты ATR-72 вместимостью 70 пассажиров. Вылет из Усть-Кута запланирован на 09:05, из Иркутска – на 13:40 (время местное). Время в пути – 1 час 15 минут. Самолет будет выполнять два рейса в сутки – для вахтовых сотрудников ИНК и местных жителей.

– Решение вопросов логистики и транспортной доступности отдаленных территорий – важное направление нашей работы. Сотрудничество с «ЮТэйр» позволит совершать комфортные и безопасные перелеты самому широкому кругу пассажиров, снизит дефицит авиабилетов из Усть-Кута в областной центр, – отметил генеральный директор, председатель Правления ИНК Яков Гинзбург.

«ЮТэйр» заключил соглашения с ИНК и правительством об организации маршрутов в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ в декабре 2023 г. Также авиакомпания договорилась с регионом о развитии аэровокзального комплекса Усть-Кута. По нему перевозчик в течение 3 лет инвестирует более 100 млн рублей в развитие городского аэропорта. Правительство области окажет содействие по организации реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и места стоянки судов.

– Усть-Кут – важный аэропорт региона, через него осуществляется доставка пассажиров и грузов, в том числе – для предприятий нефтегазового комплекса, – рассказал президент авиакомпании Олег Семенов.

Авиакомпания «ЮТэйр» – крупнейшая в мире компания по величине и грузоподъемности вертолетного флота, более 50 лет специализируется на авиационном обслуживании предприятий ТЭК и полетах в труднодоступные регионы России.