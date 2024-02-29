Зарплаты специалистов автобизнеса за год выросли на 23%

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и международная сеть автосервисов FIT SERVICE проанализировали рынок труда в сфере автобизнеса в регионах страны.

Дефицит кадров в сфере автобизнеса усиливается

По данным hh.ru, сфера автобизнеса в России испытывает более глубокий кадровый дефицит, нежели большинство других профессиональных областей.

За год количество вакансий в сфере значительно увеличилось (+37%) по стране в целом, а число кандидатов снизилось на 11%. В целом, по итогам 2023 года на одну вакансию в данной сфере приходится всего 2,2 активных резюме. В первые два месяца (январь – февраль) 2024 года ситуация принципиально не изменилась.

Средний уровень зарплат в автобизнесе по стране составляет 77,2 тыс. руб., рост на 23% год к году.

«Дефицит кадров все еще остается серьезной проблемой на рынке труда. Так, в конце 2023 года 71% работодателей, согласно опросу hh.ru, подтвердили, что главной проблемой для них стал поиск и найм сотрудников. В последние годы российский рынок труда сильно пострадал из-за внешних и внутренних событий. COVID-19, снижение рождаемости и миграционный отток усилили дефицит кадров, который уже был вызван структурными причинами. Основная причина нехватки персонала за последние три года - негативные демографические тенденции. Эти процессы предсказуемы и связаны с демографическим спадом 90-х и 2000-х годов. События, произошедшие после 2020 года, постепенно ухудшали и без того сложную ситуацию на рынке труда. Решение этой проблемы заключается в том, чтобы рассматривать широкий спектр возможностей на рынке труда, выбирая в том числе кандидатов, которых компания не могла бы нанять 2–3 года назад. Это включает в себя соискателей моложе 18 лет и старше 45 лет, людей с инвалидностью, женщин в декрете или с маленькими детьми, мигрантов (внутренних и внешних), а также людей с судимостями. Другими словами, это означает найм без предубеждений. В том числе работодателям стоит рассматривать женщин, готовых заниматься профессиональными ролями, которые ранее считались "мужскими" – например, рассматривать их на позиции автослесарей», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Где сложнее всего нанимать специалистов автосферы?

По данным исследования, наиболее острый дефицит кадров в автобизнесе фиксируется в Ростовской области. По итогам года в регионе количество предложений о работе, связанной с продажей, обслуживанием и ремонтом автомобилей, выросло на 79%, а резюме стали размещать реже на 22%. Конкуренция на одну позицию здесь одна из самых низких в стране – 1,5 резюме на вакансию.

В топ-6 регионов, где в 2023 году была наименьшая конкуренция кандидатов в сфере автобизнеса, вошли также Красноярский край, Нижегородская область, Республика Татарстан, Свердловская область и Челябинская область.

«Сегодня в условиях серьезного дефицита кадров в автобизнесе мы вынуждены конкурировать за специалистов со множеством других сфер: промышленностью, транспортом, строительством. А выбирают работодателя кандидаты не только по уровню зарплаты (это уже стандарт предложений – зарплата должна быть высокой), но и по многим другим параметрам: гибкому графику, программам заботы о сотруднике и его семье, возможностям обучения за счет работодателя и т.д. И если все это раньше не ассоциировали с автосервисом, то сегодня ситуация полностью поменялась. Человекоцентричность в 2024 году остается важнейшим приоритетом нашего бизнеса», – отмечает Ирина Кулиева, HR-директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Зарплаты специалистов автобизнеса выросли во всех регионах

Дефицит кадров в сегменте СТО, автосалонов, автомоек и в других компаниях смежной направленности во многом коррелируется с ростом зарплат в городах-миллионниках. Так, самая существенная динамика роста заработных плат фиксируется в Челябинской области (+36%). На втором месте – Самарская область с ростом 35%. Почти на треть выросли предложения о зарплате в Омской области, Татарстане, Свердловской области. А в самом «дефицитном» на сотрудников автосферы – Ростове-на-Дону – рост доходов составил 26%, то есть в топ-5 рейтинга регион не вошел.

Самые высокие заработные платы сотрудникам автосферы, ожидаемо, предлагают в двух столицах: Москве (101 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (90 тыс. руб.). Далее по привлекательности предложений идет Красноярский край, Республика Башкортостан и Республика Татарстан.

«Улучшение условий для соискателей и сотрудников – сейчас одна из ведущих тенденция у работодателей. Так, согласно опросу, проведенному в конце 2023 года, большинство компаний (63%) намерены повысить оклады сотрудникам в 2024 году, чаще остальных к этому готовы представители крупного бизнеса (71%). А почти 3 из 4 компаний ожидают повышения затрат на персонал. Для минимизации влияния внешних факторов на кадровую политику, работодатели готовы увеличить бюджет на фонд оплаты труда (54%), фокусно работать над удержанием сотрудников (51%) и обеспечивать гибкие условия труда, в том числе предлагать удаленную работу (45%). Каждая десятая (12%) компания задумывается об устранении всех видов дискриминации при найме», - добавляет Наталья Данина.

Где услуги по обслуживанию авто дороже?

Аналитики FIT SERVICE проанализировали стоимость нормо-часа работы автомехаников по итогам 2023 года в крупных городах России.

В ТОП-5 городов по росту стоимости услуг СТО вошло три города из числа самых «дефицитных» в России. Пересечение двух рейтингов отмечается в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Кроме того, Челябинск и Екатеринбург вошел сразу в три рейтинга по всем анализируемым параметрам.

Интересно, что столица попала лишь в число лидеров по росту стоимости услуг автосервисов, кроме того здесь самая высокая стоимость услуг СТО и самая высокая заработная плата специалистов.

«За прошлый год мы дважды повышали стоимость услуг на наших автосервисах – весной и осенью. Это мера была необходима в первую очередь для повышения зарплаты сотрудников, формирования конкурентного предложения на рынке труда. Кроме того, на рост цен влияет высокая инфляция, стоимость аренды и оборудования, коммунальные платежи и другие факторы», – добавляет Ирина Кулиева.