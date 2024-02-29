План развития игровой индустрии разработали в России

Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) 26 февраля опубликовала план по поддержке отрасли на ближайшие пять лет. Об этом пишут «Известия».

Ключевая цель РВИ – сохранение, восстановление и развитие игровой отрасли, ее учредили в конце декабря 2022 года. Она координирует взаимодействие между бизнесом, научно-образовательными сообществами и госсектором для повышения привлекательности инвестиций в игровые проекты, а также способствует их продвижению на глобальном рынке. 26 января организация опубликовала план на ближайшие пять лет.

План РВИ до 2029 года включает в себя много пунктов: начиная от поддержки киберспортивных мероприятий и небольших инди-студий, заканчивая производством книг и фильмов об играх, а также созданием геймерских направлений подготовки в вузах. Но, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, далеко не все пункты дорожной карты затрагивают актуальные проблемы российской индустрии, а некоторые из положений стоит доработать.

Один из самых амбициозных пунктов – создание собственной игровой консоли. Основная сложность этой задумки – конкуренция с PlayStation и Xbox. Несмотря на то что напрямую цифровые копии игр к ним купить в России в разы сложнее, эти приставки до сих пор остаются популярными в стране. Как считает директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий, игровые консоли – это в первую очередь закрытые экосистемы для свободного глобального рынка.

Ранее стало известно, что 17% иркутян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время. В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 17% иркутяне: 8% играют ежедневно, 5% – несколько раз в неделю, 3% – несколько раз в месяц, 1% – несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, – кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие.

Чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (27%). Женщины о подобной привычке рассказывали вдвое реже, чем мужчины (11 и 22% соответственно). Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов.