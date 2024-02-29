МегаФон установил телеком-оборудование в секторе Б туристического комплекса Шерегеш

Иркутяне могут с еще большим комфортом отдыхать на популярном сибирском горнолыжном курорте Шерегеш. МегаФон установил телеком-оборудование в секторе Б туристического комплекса, в результате чего повысились надежность и качество сотовой связи как на склонах, так и в гостиничных комплексах.

Новый объект связи работает в низких и средних частотных диапазонах, что позволяет находиться онлайн большему количеству пользователей и увеличивает средние и максимальные скорости передачи данных. Также улучшилось проникновение сигнала в здания, а скорость мобильного интернета остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки.

Заснеженные склоны Шерегеша остаются одной из популярных точек притяжения любителей активного отдыха из Иркутской области. Нынешней зимой покататься сюда приехало в два раза больше пользователей активных сим-карт МегаФона, чем годом ранее, а объем передаваемого трафика увеличился в десятки раз. По данным оператора, иркутяне вошли в топ-20 по количеству туристов, приезжающих в это место отдыха. Также склоны Горной Шории выбирают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирской области и Югры.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 95 Мбит/с позволит абонентам МегаФона звонить по видеосвязи даже со склона горы, вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, а по вечерам смотреть фильмы в высоком разрешении, загружать «тяжелый» фото-, видеоконтент в соцсети и делиться своими спортивными победами с друзьями.

Строительство дополнительного телеком-объекта обеспечивает поступательное развития LTE-сети МегаФона в Шерегеше.