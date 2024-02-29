Доля ипотечных заемщиков старше 40 лет увеличилась в 2023 году

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году в структуре выданных ипотечных кредитов выросли доли только тех групп граждан, возраст которых превысил 40 лет. При этом самый существенный рост был отмечен у заемщиков от 40 до 50 лет. Их доля составила 26,2%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6 процентного пункта (п.п.) (в 2022 году – 23,6%).

Кроме того, в 2023 году в структуре выдачи ипотеки выросла доля самых малочисленных и пожилых заемщиков из возрастных групп от 50 до 60 лет – на 1,0 п.п. до 9,0% и старше 60 лет – на 0,6 п.п. до 2,7%.

В то же время наибольшее сокращение доли было отмечено у ипотечных заемщиков в возрасте до 40 лет: моложе 30 лет – на 2,2 п.п. до 19,8% и от 30 до 40 лет – на 1,9 п.п. до 42,4%.

При этом самой массовой категорией заемщиков по ипотечным кредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет – 42,4%, а наименьшей – заемщики старше 60 лет (2,7%).

«Действительно, в 2023 году был отмечен рост доли ипотечных заемщиков от 40 лет и старше, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, тот факт, что ипотечные заемщики «повзрослели» является следствием сокращения банками аппетита к риску. Дело в том, что молодые граждане считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами. Кроме того, принимая во внимание рост ставок и введенные регулятором макропруденциальные ограничения в части долговой нагрузки, заемщикам нужно быть готовыми к снижению уровня одобрений банками заявок на ипотеку. Поэтому потенциальным ипотечным заемщикам необходимо тщательно контролировать качество своей кредитной истории, числовым выражением которой является Персональный кредитный рейтинг».