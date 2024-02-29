ВТБ заявил о поддержке продления «Семейной ипотеки» в России до 2030 года

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил продлить «Семейную ипотеку» в России до 2030 года. Данную инициативу поддержал банк ВТБ, рассказали в пресс-службе организации.

«Благодаря этой программе свои жилищные условия улучшили уже 200 тысяч клиентов ВТБ, а, значит, вместе с ними почти миллион человек, целый мегаполис. Продление программы наряду с дополнительной поддержкой в виде выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, продлением материнского капитала и повышением налогового вычета будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Для ВТБ развитие комплексной работы с семьями становится стратегическим приоритетом. Банк продолжит реализовывать собственные программы по финансовой и нематериальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях и упрощать процесс получения господдержки.

Чтобы помочь клиентам узнать о положенных семье федеральных выплатах на детей, ВТБ реализует сервис «Социальный калькулятор». На горизонте 2026 года банк намерен увеличить количество получателей соцвыплат в 4 раза – до 3 млн человек.