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Круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения создадут на Байкале

Глава России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием. Во время выступления он рассказал о развитии туристической отрасли в стране и, в частности, сообщил о создании нового пространства на Байкале, которое привлечет посетителей и будет безопасным для природы.

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«Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа "ноль загрязнения", то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро», – отметил Владимир Путин.

Проект станет частью крупной программы «Пять морей». В ее рамках современные гостиничные комплексы также появятся на берегах Балтики, Каспия, Азовского, Черного и Японского морей. Только этот проект позволит увеличить турпоток на 10 миллионов человек в год.

С учетом активного развития российских территорий поток гостей, по словам президента, к 2030-му, предположительно, удастся увеличить вдвое – до 140 миллионов человек в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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