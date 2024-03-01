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Программу материнского капитала продлят в России до 2030 года

Глава России Владимир Путин дал поручение продлить программу материнского капитала в стране. Такое предложение он озвучил во время послания Федеральному собранию.

«Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю продлить ее, как минимум, до 2030 года», – заявил президент.

В настоящее время при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма на второго малыша равна 202 тысячам рублей.

Кроме того, выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет также продлена до 2030 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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