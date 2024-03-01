Руководитель строительной фирмы из Иркутской области осужден за растрату 33 млн рублей

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Об этом рассказали пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Суд установил, что в 2020 году руководитель строительной организации при выполнении обязательств по муниципальному контракту, заключенному с администрацией Балаганского района Иркутской области на возведение в рамках национального проекта «Демография» детского сада, в связи с отсутствием оборотных средств привлек факторинговую фирму. Последняя на основании актов приемки части выполненных работ перечислила заемные средства на счета застройщика.

После получения оплаты от заказчика из муниципального бюджета подсудимый не организовал возврат денежных средств факторинговой фирме, а растратил их на погашение кредитных, налоговых обязательств и долгов перед контрагентами. В результате бюджету муниципального образования Балаганский район и факторинговой фирме причинен ущерб в размере более 33 млн рублей. Расследование осуществлялось следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 500 тыс. рублей.