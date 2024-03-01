Иркутяне описали работу мечты

Аналитики hh.ru провели опрос среди соискателей из России и Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, и выяснили, какие составляющие делают работу идеальной, по их мнению.

Самый весомый фактор, который позволяет считать свою работу идеальной, по мнению соискателей из Сибири, в том числе из Иркутской области – это зарплата, которая покрывает затраты (73% опрошенных выбрали этот вариант), что почти совпало с оценками работников по стране в целом (72% россиян отметили важность данного условия и оно также заняло первое место в топе).

На втором месте – уважительное отношение руководителя к подчиненным и хорошие отношения в коллективе (67%), на третьем – положительные эмоции от работы и отсутствие стрессов (65%), далее в первой пятерке – возможность соблюдать баланс личной жизни и работы (57%), а также своевременная выплата зарплаты (51%).

Кроме того, для трудящихся Приангарья важно, чтобы работа мечты была нескучной (34%), вписывалась в образ жизни сотрудника (30%), не требовала задерживаться после окончания рабочего дня или работать сверхурочно, приносила пользу обществу (по 27%), а также была безопасной (22%) и чтобы про нее не стыдно было рассказать (20%). Еще 3% опрошенных выбрали ответ «другое», в том числе – отсутствие «подводных камней», возможность работать на удаленке или в относительно свободном графике, достойная зарплата с индексацией, а также возможность расти в профессиональном плане.