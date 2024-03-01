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Биткоин обошел рубль по капитализации

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1 марта 2024
Биткоин закрепился на уровне в 61 тыс. долларов
29 февраля 2024

Согласно данным Coinmarketcap, биткоин занял 14 место среди мировых валют по общей капитализации, российский рубль разместился на 15 позиции.

1 марта 2024 года биткоин занял 14 место в мире по уровню капитализации, ниже – российский рубль, мексиканский песо и саудовский риял. Первые три места за юанем, долларом США и евро.

Ранее крупнейшая криптовалюта закрепилась на уровне в 61 тыс. долларов. По данным CoinGlass, «американские горки» в цене биткоина спровоцировали ликвидацию криптовалют на сумму около 700 млн долларов за последние 24 часа. Распродажа отразилась на всех цифровых активах, в результате чего индекс CoinDesk20 упал почти на 5% в среду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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