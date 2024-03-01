Россельхозбанк откроет для фермерской продукции доступ к своей 7-миллионной клиентской аудитории

Число покупателей фермерской продукции на маркетплейсе «Свое Родное» превысило 1 миллион человек. В апреле 2024 года Россельхозбанк нарастит потребительскую аудиторию за счет того, что появится возможность оформлять заказы непосредственно в мобильном банковском приложении для физических лиц. Это значит, что фермерская продукция, размещенная на «Свое Родное», станет доступной более чем для 7 млн клиентов РСХБ. Об этом заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов на 35-м съезде АККОР.

Тон главному фермерскому форуму задал Министр сельского хозяйства РФ, который назвал 2023 год результативным для АПК и поблагодарил фермеров за эффективную работу. "Объёмы сельхозпроизводства обеспечили потребности внутреннего рынка и исполнение обязательств по экспорту. Сегодня доля фермеров в общем объёме сельхозпроизводства составляет порядка 15%, половину всего российского зерна производят фермеры", - заявил Дмитрий Патрушев, пообещав и дальше совершенствовать меры господдержки, в том числе продолжить выдачу льготных кредитов МФХ.

Объемы кредитования фермеров растут каждый год. Так, только за 2023 год РСХБ увеличил выдачи почти на 20%, достигнув объёма в 127 млрд рублей, три четверти из этой суммы – льготные кредиты, отметил глава Россельхозбанка.

По его словам, залог наращивания финансирования - постоянное упрощение процедур. Сегодня каждый 4-й заемщик РСХБ оформляет кредит буквально по трём документам. А по каждому 2-му кредиту на сумму до 10 млн рублей решение принимается в срок до 4-х дней.

"Теперь для многих операций не нужно ходить в банк. Банк сам приходит к вам в любое время, с нужными продуктами и услугами и в комфортном для вас формате", - сказал Борис Листов, презентуя новый дистанционный сервис для корпоративных клиентов «Свой бизнес». Цифровые сервисы Россельхозбанка упрощают не только банковское обслуживание, но и ежедневную работу фермеров. Так, платформа «Свое Фермерство» стала крупнейшим сельскохозяйственным маркетплейсом России, а сервис "Свое Родное" привлек уже более 1 млн покупателей фермерской продукции. "Рад сообщить, что в этом году для продавцов на "Своё Родное" мы запустим специальную отдельную программу лояльности. Фермеры получат обширные возможности для размещения своей рекламы в цифровых каналах банка. В качестве бонуса – приоритетное участие в наших мероприятиях «Вкусные пятницы», - поделился новостью глава Россельхозбанка.

По его словам, проект «Вкусные пятницы», в ходе которого фермеры продают свою продукцию в офисах крупных компаний и госучреждениях, получился очень масштабным. Только в 2023 году прошло свыше 4 тысяч таких мероприятий. Со вкусной фермерской продукцией познакомились почти полмиллиона человек. А фермеры заработали больше 150 млн рублей. В этом году РХСБ планирует провести "Вкусные пятницы" в Центральном Банке России и на Международном фестивале молодёжи в Сочи. Говоря о молодых специалистах, Борис Листов призвал фермеров активно брать их на работу и платить достойную зарплату. С этой целью РСХБ запустил проект «Цифровой профиль студента» на своей платформе «Я в Агро», который содержит описание всех талантов и навыков студента. Фермерам это дает возможность индивидуального подбора молодых специалистов. А студентам – найти подходящую стажировку и своего работодателя. Сейчас создано уже более 50 тысяч профилей студентов из всех аграрных вузов страны. К апрелю 2024 года их число превысит 150 тыс. "Хотите знать в лицо будущих руководителей АПК, главных агрономов, инженеров, генетиков, селекционеров, разработчиков агротеха – почаще заглядывайте в платформу «Я в Агро». А еще лучше берите на работу молодых специалистов, помогайте им осваивать профессию. Это обеспечит вам рост прибыли и откроет новые перспективы для развития бизнеса", - резюмировал глава Россельхозбанка.