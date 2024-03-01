Россельхозбанк окажет поддержку проектам РССМ

Планы по вовлечению молодежи с аграрный сектор экономики обсудили в ходе встречи директора Иркутского филиала РСХБ Натальи Барковой и председателя Иркутского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Андрея Исакова.

В рамках реализации ранее предписанного соглашения о сотрудничестве участники совещания обсудили планы на 2024 год и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию. Стороны запланировали совместное участие в региональном этапе программы «Кадры на селе», образовательной программе по креативной экономике для опорных населенных пунктов, а также в различных профориентационных, спортивных и экологических мероприятиях для сельской молодежи.

Сотрудники Россельхозбанка прочитают лекции о существующих программах банка по развитию молодых специалистов, включая возможности цифровой платформы «Я в Агро» и «РСХБ в цифре», расскажут о мерах государственной поддержки, проведут консультации по развитию бизнеса.

«Поддержка молодых специалистов – один из основных приоритетов нашей деятельности в рамках реализуемых социальных проектов. Мы готовы и дальше поддерживать способных молодых людей, проявляющих интерес к освоению сельских территорий, разрабатывающих свои проекты и планирующих связать свою жизнь со сферой АПК. С большим удовольствием примем участие в мероприятиях, инициированных региональным отделением союза сельской молодежи и поддержим инициативы по привлечению молодых профессионалов на село», – рассказала Наталья Баркова.

Андрей Исаков отметил, что РСХБ в этом году выступает стратегическим партнером программы «Кадры для села» и выразил уверенность, что интеграция мероприятий на региональном уровне позволит внести в сельскую жизнь положительные изменения.

«Уверен такое партнерство будут способствовать улучшению жизни в сельской местности, поможет раскрыть таланты и сформировать у молодежи новые взгляды на возможности самореализации, заинтересовать жить и работать на селе», – выразил надежу Андрей Исаков.