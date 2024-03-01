2600 иркутских школьников станут финансово грамотнее благодаря Сберу

Сбер и Министерство образования Иркутской области открыли образовательный проект по повышению финансовой грамотности школьников региона. Он будет реализован на образовательной платформе Сбера. Участие в проекте примут 2600 учеников восьмых классов из 26 школ Приангарья.

Школьников научат управлять личными средствами и семейным бюджетом. Они освоят навыки долгосрочного финансового планирования, рационального принятия решений. Программа поможет выстраивать взаимодействие с финансовыми организациями и ориентироваться в денежных инструментах, их назначении и рисках. Также дети научатся защите персональных данных и личных средств от мошенников

Обучение пройдет с 15 марта по 15 мая 2024 года и будет состоять из десяти модулей с элементами геймификации.

«Без грамотного финансового поведения сложно достигнуть достойного уровня жизни. Поэтому мы помогаем школьникам и взрослым узнать больше о том, как правильно распоряжаться деньгами, инвестировать и защищаться от мошенников, как зарабатывать и учиться экономить. Результатом изучения программы станет повышение уровня основных финансовых компетенций ребят», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Культура обращения с финансами включает множество аспектов: умение формировать и вести бюджет, инвестировать средства, просчитывать риски, распознавать мошеннические схемы. Нам важно создать условия для того, чтобы школьники овладели этими навыками как можно раньше. Сбер – это компания, создающая инструменты и сервисы, которые в этом помогают. Участие в проекте позволит ребятам сделать более осмысленный выбор профессии в области экономики и финансов», – Максим Парфенов, министр образования Иркутской области.

На мероприятии было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере повышения финансовой грамотности между Сбером и Министерством образования региона. Подписи на документе поставили Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина и министр образования Максим Парфенов.

Комплексная программа по повышению финансовой грамотности на образовательной платформе Сбера реализуется в рамках утвержденной Правительством РФ «Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года».

Содержание курса разработано в соответствии с программой внеурочной деятельности Института стратегии развития образования РАО «Функциональная грамотность: учимся для жизни», одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.