Движение маршрутов 5к, 20, 42, 43 и 44 изменят в Иркутске до 4 марта

Причина – ограничение движения транспорта по улице Декабрьских Событий на участке от улицы Фридриха Энгельса до улицы Тимирязева. Об этом пишут в мэрии.

Муниципальные маршруты регулярных перевозок №5к «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) – Ц.Рынок», №20 «Ж.Д.Вокзал – ул. Пискунова», № 42 «Н.Ленино – Аэропорт», № 43 «Авиазавод – Аэропорт», № 44 «пос. Славный – Ц.Рынок» (через ул. Култукская) при следовании по ул. Декабрьских Событий на пересечении с улицей Фридриха Энгельса будут направлены по улицам Фридриха Энгельса, Октябрьской Революции, Тимирязева и далее по маршрутам.