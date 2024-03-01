Предложение новостроек в ЦАО Москвы со сдачей в 2024 году за месяц сократилось на 18%

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали предложение квартир и апартаментов в ЦАО Москвы со сдачей в 2024 году. Объем предложения сократился более чем на 18%.

В феврале 2024 года на первичном рынке недвижимости Центрального административного округа Москвы экспонируется 799 квартир и апартаментов со сдачей в этом году. За месяц объем предложения резко сократился. Снижение составило 18,1% или 176 лотов.

За месяц наиболее значительное снижение числа предложений в новостройках ЦАО Москвы было отмечено в Красносельском районе. В этой локации объём предложения снизился на 73,8% или на 96 лотов. Сейчас в этой части столицы продаётся 34 квартиры.

На данный момент самый бюджетный апартамент в Красносельском районе ЦАО Москвы продаётся за 28,3 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести лот площадью 33,7 кв. м. в шаговой доступности от метро «Красные ворота». Планируется, что объект будет сдан в первом квартале 2024 года.

Самый дорогой объект со сдачей в 2024 году в Красносельском районе продаётся за 207 млн рублей. Это 4-комнатные апартаменты площадью почти 208 кв. м. Объект также располагается у метро «Красные ворота» и запланирован к сдаче в начале этого года.

Также существенное снижение числа предложения на первичном рынке было отмечено в районе Замоскворечье. Количество лотов в новостройках со сдачей в этом году уменьшилось за месяц почти на 64% или на 81 лот.

Замкнул тройку районов в ЦАО Москвы по наиболее значительному снижению количества квартир и апартаментов со сдачей в 2024 году Басманный район. За месяц предложение сократилось на 11,3%, до отметки в 173 лота.

Эксперты компании Skolkovo Realty отмечают, что сразу в двух районах ЦАО Столицы был отмечен рост числа предложений объектов со сдачей в 2024 году. Так, в Пресненском районе столицы количество объектов увеличилось на 13 единиц, до отметки в 314 лотов, а в районе Якиманка количество лотов выросло на 11 единиц, до 172 лотов.

В феврале 2024 года самый дорогой объект со сдачей в 2024 году в ЦАО Москвы оценивается в 2 млрд рублей. Такой бюджет сделки позволит приобрести многокомнатный апартамент площадью без малого 900 кв. м., который располагается в районе Якиманка, недалеко от станции метро «Октябрьская».