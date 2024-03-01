Названы самые привлекательные для инвесторов из Китая регионы России

Первые места за Амурской областью, Москвой и Еврейским АО. Об этом пишет РБК со ссылкой на индекс А1.

В десятку самых привлекательных регионов для китайских инвесторов вошли: Амурская область, Москва, ЕАО, Санкт-Петербург и Ленинградская область (вместе), Московская область, Татарстан, Магаданская и Сахалинская области, Приморский край и Новосибирская область (в порядке убывания баллов).

В западной части России наиболее привлекательными для китайского бизнеса регионами являются Москва и Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области, Татарстан, Тюменская область, Тульская, Калининградская области, Краснодарский край, Самарская и Нижегородская области.

Среди восточных регионов в лидерах Амурская область, ЕАО, Магаданская и Сахалинская области, Приморский край, Новосибирская область, Хабаровский и Красноярский края, Якутия и Камчатский край.

Ранее стало известно о том, что число приезжающих в Россию туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 2,5 раза. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии.

По статистике МегаФона, наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учетом их областей приходится более 57% всех поездок китайцев. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошел богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан.